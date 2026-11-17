AK Parti MYK'nın perde arkası! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi “fon meselesi” oldu. Başkan Erdoğan, kurmaylarına “Ocak ayına kadar bu işi çözelim, önümüze bakalım” talimatını verdi. Toplantıda ayrıca TOKİ tarafından yapılacak özel ortak banka, Türk dünyası ve havalimanlarında Türk vatandaşlarına geçiş önceliği gibi başlıklar da ele alındı.