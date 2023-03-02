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Sinop’u sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Sinop’u sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Sis sürücülere zor anlar yaşatsa da, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sinop’u sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi

Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı.

Sinop’u sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop’u sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi

Sinop'ta sis dolayısıyla oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

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