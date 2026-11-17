Bakan Uraloğlu açıkladı! HGS'de ihlalli geçişlerde süreç nasıl işliyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol geçişlerinde araçların HGS etiketi veya plaka üzerinden tespit edildiğini, ücretlendirmenin ise giriş ve çıkış yapılan gişelere göre belirlendiğini açıkladı. HGS etiketi bulunmayan araçların da plakaları üzerinden takip edilebildiğini belirten Uraloğlu, eskiyen etiketler ile kirlenen veya deforme olan plakalar nedeniyle zaman zaman tespit güçlüğü yaşanabildiğini ifade etti. Bu gibi durumlarda yapay zeka destekli sistemle plakanın tahmin edildiğini aktaran Uraloğlu, hatalı tespitlerin kendilerine bildirilmesi halinde geriye dönük işlemlerin iptal edildiğini söyledi.