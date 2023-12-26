26 Aralık 2023, Salı
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Bir Hilal uğruna ya Rabb… Şehit Cebrail Dündar’ın hikayesi | PORTRE
Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar hain terör örgütünün sızma girişiminde şehadet şerbeti içen kahramanlardan bir tanesi... Bedenini hainlere siper ederek vatan toprağına namert eli sürdürmeyen şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.