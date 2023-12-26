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Bir Hilal uğruna ya Rabb… Şehit Cebrail Dündar’ın hikayesi | PORTRE

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 14:03
Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar hain terör örgütünün sızma girişiminde şehadet şerbeti içen kahramanlardan bir tanesi... Bedenini hainlere siper ederek vatan toprağına namert eli sürdürmeyen şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuğuna uğurladı TÜRKİYE KAHRAMAN ŞEHİTLERİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
4 yiğitten geriye kalan fotoğraf karesi 4 YİĞİTTEN GERİYE KALAN FOTOĞRAF KARESİ

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