26 Aralık 2023, Salı
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4 yiğitten geriye kalan fotoğraf karesi! Şehitlerimizi rahmet anıyoruz
Biz sıcak yataklarımızda yatalım diye, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye serden geçtiler. Tıpkı niceleri gibi. Dönmeye değil, şehadete gidiyorlardı. Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'dan geriye aynı sofradaki fotoraf karesi kaldı...