16 Kasım 2025, Pazar
“Bir fırtına tuttu bizi” türküsünün hikayesi
Bu Ege'nin iki yakasında aynı acıyı yüreğinde taşıyan insanların türküsüdür. 1920'lerin Selanik'inde Sabri ve Dimitri adında iki genç yaşardı. Biri Türk, biri Rum... Ama dostlukları; dil, din, ırk tanımayacak kadar güçlüydü. Aşk vardı, dostluk vardı ve ardından gelen o büyük fırtına, mübadele, her şeyi alt üst etti. Bu hafta "Bir türkünün hikayesi"nde işte o günleri anlatan; ayrılığın, hasretin ve dostluğun türküsünü dinleyeceğiz.