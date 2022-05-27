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Bir annenin feryadı! "Evladımın kanı yerde kalmasın"

İHA
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Giriş: 27.05.2022 13:37
Mersin'de 24 yaşındaki Raziye Oskay eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülmüştü. Evlat acısı çeken anne Fatma İsmet Oskay'ın ise gözyaşları hiç dinmedi. Acılı aile, evlatları Raziye için adalet istiyor.
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