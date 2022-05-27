27 Mayıs 2022, Cuma
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Bir annenin feryadı! "Evladımın kanı yerde kalmasın"
Mersin'de 24 yaşındaki Raziye Oskay eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülmüştü. Evlat acısı çeken anne Fatma İsmet Oskay'ın ise gözyaşları hiç dinmedi. Acılı aile, evlatları Raziye için adalet istiyor.