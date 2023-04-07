Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Deprem anı kamerada | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Bingöl olan deprem saat 11.29’da yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem sırasında işyerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem, Bingöl ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

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