Bilecik’te yıldırım düşen evde yangın çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık köyünde Hasan Y.’ye ait kullanılmayan eve yıldırım düştü. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin Burçalık köyüne gelerek yangının çıkış nedeni ile ilgili bilgi aldı.

