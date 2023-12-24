Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikletli şahıslarca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya (22) isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerden biri kız arkadaşları ile birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardnıdan yanı genç, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.