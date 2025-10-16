Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokakta bulunan 5 katlı Okan Apartmanının 5 katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.S. (18) isimli genç ailesiyle birlikte oturduğu 5. kattaki dairenin camından aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören bahçedeki apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreste inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde mi bulunduğu veya farklı bir konu olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat balatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN