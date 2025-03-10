10 Mart 2025, Pazartesi
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Belgesellerde görüyordu! Kendisi görüntüledi
Oltu’da bir mobilya mağazasında çalışan Kurban Çaylak, Şenkaya ilçesine mobilya götürürken Paşalı Mahallesi'nde karşılaştığı ve bir leş üzerinde toplanan akbaba sürüsünü cep telefonu ile görüntüledi. Çaylak, bu sıra dışı anı paylaşırken, "Bu görüntüleri sadece belgesellerde görüyorduk. Bu kadar akbabayı bir arada görmek gerçekten heyecan vericiydi. Gördüğüme çok mutlu oldum." dedi.