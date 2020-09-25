Dün akşam saatlerine Marmara Denizi’nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir mi? Beklenen Marmara depremi kapıda mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerine Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir mi? Beklenen Marmara depremi kapıda mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TETİKLEYİCİ BİR DEPREM DEĞİL

Barış, "Dünkü olan deprem büyük bir depremin tetikleyicisi olabilecek güçte bir deprem değil. Bunun bir tetikleyici deprem olmadığını düşünüyorum. Özellikle bu tür büyüklükte yani 4,2 büyüklüğündeki bir depremin ortaya çıkaracağı stres fayda ekstra bir gerilmeye yol açmaz" ifadelerini kullandı.