İstanbul'da şimdi deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün içinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde 4. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İşte, İstanbul'da şimdi deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi? Silivri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 22,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 17,77 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.