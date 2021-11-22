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Beğendiği yeleğin bedenini deneyerek çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 22.11.2021 10:12
Güncelleme:22.11.2021 10:12
Esenyurt’ta bir giyim mağazasında gördüğü yeleği beğenen şahıs, bedenini bulana kadar denedikten sonra yeleği de çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 14.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının önündeki yeleği beğenen şahıs, kıyafetin üzerine olup olmadığını denedi. Bedeninin küçük gelmesi üzerine yeleği çıkararak başka bir bedenini deneyen şahıs, aradığı ürünü bulunca arkasına dahi bakmadan kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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