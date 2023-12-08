Bebeğini yıkarken epilepsi nöbeti geçirdi! 10 aylık bebek hareketsiz buldu

Kocaeli'de küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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