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Bayram öncesi gıda denetimi

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 11:35
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Ürünlerin hijyenik şartlara uygunluğu kontrol ediliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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Bayram öncesi gıda denetimi
Bayram öncesi gıda denetimi
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