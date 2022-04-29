29 Nisan 2022, Cuma
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Bayram öncesi gıda denetimi
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Ürünlerin hijyenik şartlara uygunluğu kontrol ediliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.