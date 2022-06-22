Bayburt'ta şaşkına çeviren olay! Köylüler ilk kez tanık oldu... Karşısına çıkan ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Bayburt'ta bozayı köy meydanına indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayıyı bir anda karşısında gören bir vatandaşın anlatımı ise dinleyenleri kahkahaya boğdu.

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