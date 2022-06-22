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Bayburt'ta şaşkına çeviren olay! Köylüler ilk kez tanık oldu... Karşısına çıkan ayıyı bakın nasıl kaçırdı

İHA
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Giriş: 22.06.2022 09:53
Bayburt'ta bozayı köy meydanına indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayıyı bir anda karşısında gören bir vatandaşın anlatımı ise dinleyenleri kahkahaya boğdu.
Köylüler ilk kez tanık oldu! Bakın nasıl kaçırdı KÖYLÜLER İLK KEZ TANIK OLDU! BAKIN NASIL KAÇIRDI

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