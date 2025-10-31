31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama

Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 14:17
Batman’da silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet alev gizleyici, 13 adet üst kapak sürgü takımı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Arnavutköy’de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Daha Fazla Video Göster