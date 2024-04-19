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Batman’da kolu paketleme makinesine sıkıştıran 1 işçi saatler sonra kurtarıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 16:34
Batman’da çalıştığı ayakkabı imalat atölyesinde kolu paketleme makinesine sıkışan 55 yaşındaki Ramazan Çelik, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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