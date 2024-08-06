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Başlarına poşet geçirip yüzdüler! Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Başlarına poşet geçirip yüzdüler! Sulama kanalında tehlikeli serinleme

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.08.2024 12:00
Havaların ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Adana'da sulama kanalına giren 2 çocuk başlarına poşet geçirerek yüzdü. İşte yüreklerin ağza geldiği o görüntüler.
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Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
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