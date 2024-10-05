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Başkentte metro çilesi!

Başkentte metro çilesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 23:31
Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.
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Başkentte metro çilesi!
Başkentte metro çilesi!
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