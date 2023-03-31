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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın asker arkadaşı konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 11:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1982 yılında İstanbul Hasdal’da askerlik yapan 64 yaşındaki Ahmet Hacıahmetoğlu, Erdoğan ile olan askerlik anılarını anlattı. Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan Hacıahmetoğlu, "Askerde o asteğmendi. Mütevazi, çok sevilen biriydi. Bu ülkenin ona ihtiyacı var" dedi.
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