Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek! Trump’tan Erdoğan’a Blair House jesti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile bugün saat 18'de yapacağı görüşmesi için Washington'a gitti. Trump'ın Başkan Erdoğan'a bir jesti de vardı. Erdoğan'ın konaklaması için yalnızca bazı devlet liderlerine ayrılan Blair House'u hazırlattı. Peki liderlerin gündeminde hangi başlıklar olacak? Detaylar haberimizde…

