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Başbağlar katliamının 31. yılı! Bağbağlar şehitleri unutulmuyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.07.2024 12:19
Güncelleme:05.07.2024 12:40
Terör örgütü bundan 31 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar Köyü’nde sivilleri hedef aldı. Genç yaşlı demeden 33 kişi acımazsızca kurşuna dizildi. Katliamın üzerinden yıllar geçse de acılar hala taze...
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Bağbağlar şehitleri unutulmuyor
Bağbağlar şehitleri unutulmuyor
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