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Başakşehir'de taksiciyle yolcunun kavgası kamerada

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Giriş: 15.03.2024 14:01
Güncelleme:15.03.2024 14:02
Başakşehir'de taksici ile yabancı uyruklu kadın müşterisi arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ayırdığı kavgada kadın taksiciye çantayla vururken, taksicide 'seni öldürürüm' diyerek tehdit etti.
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