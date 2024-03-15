15 Mart 2024, Cuma
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Başakşehir'de taksiciyle yolcunun kavgası kamerada
Başakşehir'de taksici ile yabancı uyruklu kadın müşterisi arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ayırdığı kavgada kadın taksiciye çantayla vururken, taksicide 'seni öldürürüm' diyerek tehdit etti.