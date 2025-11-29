Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ndeki Hikmet Uluğbay Ortaokulu’nda, kantinde yemek yiyen çok sayıda öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle okula başvurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden öğrencilerin durumu takip ediliyor.

