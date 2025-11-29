29 Kasım 2025, Cumartesi

Başakşehir'de okul kantininde zehirlenme: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2025 01:34
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ndeki Hikmet Uluğbay Ortaokulu’nda, kantinde yemek yiyen çok sayıda öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle okula başvurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden öğrencilerin durumu takip ediliyor.
