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Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp kaçtılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 16:20
Başakşehir’de 4 şahıs, minibüse doldurdukları onlarca moloz çuvalını bir sitenin duvar dibine atarak hızla uzaklaştı. Şahısların molozları atıp, kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp kaçtılar
Moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp kaçtılar
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