17 Haziran 2024, Pazartesi
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Arabeskin yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur | NOSTALJİ
Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen bugün bile kulaklarda çınlamaya devam eden şarkılara hayat verdi. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses ile birlikte arabeskin dört yonca yaprağından biri oldu. Hem sesi hem de oyunculuğuyla halkın kalbinde taht kurup efsaneleşen usta sanatçı Ferdi Tayfur'u daha yakından tanıyacağız şimdi...