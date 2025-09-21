21 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın!

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2025 00:47
Güncelleme:21.09.2025 00:47
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kargo firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kargo firmasına ait TIR, kamyon ve iş makineleri ise kullanılamaz hale geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, yangın bölgesinden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın!
Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın!
Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler
Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yalova’da göçmen kaçakçılığına geçit yok
Yalova'da göçmen kaçakçılığına geçit yok
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber’de!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber'de!
Ankara’da anlamlı futbol turnuvası!
Ankara'da anlamlı futbol turnuvası!
Daha Fazla Video Göster