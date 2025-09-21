Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın!

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kargo firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kargo firmasına ait TIR, kamyon ve iş makineleri ise kullanılamaz hale geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, yangın bölgesinden son durumu aktardı.

