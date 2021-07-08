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Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

İHA
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Giriş: 08.07.2021 22:50
Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış sonrası dere taştı. Taşkın suları karayolunun kısmen kapanmasına neden oldu. Kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Ulus ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolunda taşkın meydana geldi. Aşağıemirce mevkisinde yaşanan olayda dere yatağı taştı, ulaşım kısmen durdu. Olay yerine iş makineleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Ulus ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolunda taşkın meydana geldi. Aşağıemirce mevkisinde yaşanan olayda dere yatağı taştı, ulaşım kısmen durdu. Taşkın sularıyla birlikte yolu kapatan odun parçaları iş makineleri ile temizlendi. Yolun temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

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