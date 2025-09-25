Barışmaya giderken öldürülen anne ve oğulları defnedildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde barışmaya giderken öldürülen anne ve 2 oğlu yan yana defnedildi. 4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

