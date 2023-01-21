21 Ocak 2023, Cumartesi
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Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı: Son bin metre
Artvin'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesinin 67 metreyi bulduğu barajda depolanan su miktarı 58 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Su tutma işleminde 2 ay geride kalırken, baraj sularının Yusufeli'ne ulaşmasına son bin metre kaldı. 70 yıllık hatıralarını sular altında bırakıp yeni hayatlarına "merhaba" diyen bölge halkı, hatıralarını sular altında bırakırken izlemeye gidiyor.