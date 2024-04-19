Bankta unutulduktan sonra çalınan döviz dolu çantayı, polis bulup sahibine teslim etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir şahıs havaalanı servisini beklerken oturduğu bankta içi döviz dolu el çantasını unuttu. İki kişi tarafından çalınan çantayı polis ekipleri yaptıkları 5 günlük titiz çalışmanın ardından bulup sahibine teslim ederken, şüpheliler hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.

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