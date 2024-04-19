19 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bankta unutulduktan sonra çalınan döviz dolu çantayı, polis bulup sahibine teslim etti
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir şahıs havaalanı servisini beklerken oturduğu bankta içi döviz dolu el çantasını unuttu. İki kişi tarafından çalınan çantayı polis ekipleri yaptıkları 5 günlük titiz çalışmanın ardından bulup sahibine teslim ederken, şüpheliler hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.