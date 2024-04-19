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Bankta unutulduktan sonra çalınan döviz dolu çantayı, polis bulup sahibine teslim etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 12:32
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir şahıs havaalanı servisini beklerken oturduğu bankta içi döviz dolu el çantasını unuttu. İki kişi tarafından çalınan çantayı polis ekipleri yaptıkları 5 günlük titiz çalışmanın ardından bulup sahibine teslim ederken, şüpheliler hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.
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