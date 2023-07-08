Balkanlardan geliyor! Çok etkili olacak | Meteoroloji, AFAD, AKOM art arda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı yeni tahmin raporunda uyarlarını sürdürdü. Son değerlendirmere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...