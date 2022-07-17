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Balıkesir Kepsut'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Giriş: 17.07.2022 15:36
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
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