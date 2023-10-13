13 Ekim 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Balat'ta bulunan oyuncak müzesi alev alev yandı
Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, yangın sonrası müzede büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, yangının müzenin yanında bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti.