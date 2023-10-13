Balat’ta bulunan oyuncak müzesi alev alev yandı

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, yangın sonrası müzede büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, yangının müzenin yanında bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti.