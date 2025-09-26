Baklavadaki gıda boyası hilesi nasıl anlaşılır?

Ünlü baklava zincirinin gıda boyası hilesi ticaret bakanlığının radarına takıldı. Baklavaya gıda boyası nasıl giriyor? Detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen konuğu olan Baklavacılar Federasyonu Başkanı Mehmet Yıldırım ile konuştu.

