Baklavadaki gıda boyası hilesi nasıl anlaşılır?

Giriş: 26.09.2025 14:31
Ünlü baklava zincirinin gıda boyası hilesi ticaret bakanlığının radarına takıldı. Baklavaya gıda boyası nasıl giriyor? Detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen konuğu olan Baklavacılar Federasyonu Başkanı Mehmet Yıldırım ile konuştu.
