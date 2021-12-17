17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu

Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 14:15
Bakırköy İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Olay, öğle saatlerinde İncirli Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Beylikdüzü- Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden arıza taptı. İçerdeki yolcular inip, başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Bozulan metrobüs nedeniyle, durakta uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk, metrobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından sona erdi.
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
Kan donduran vahşet!
Kan donduran vahşet!
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Ver parayı al ehliyeti!
Ver parayı al ehliyeti!
Hakkari’de araçlar kara gömüldü
Hakkari'de araçlar kara gömüldü
Sahte içkiden bir haftada 33 can kaybı!
Sahte içkiden bir haftada 33 can kaybı!
Göz gözü görmüyor!
Göz gözü görmüyor!
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
İstanbul’da dudak uçuklatan mezar yeri ücreti!
İstanbul'da dudak uçuklatan mezar yeri ücreti!
Hafta sonu uyarısı! Kar geliyor
Hafta sonu uyarısı! Kar geliyor
Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi başladı
Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi başladı
Daha Fazla Video Göster