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Bahçelievler’de tuhaf kaza! Duran araca çarpıp dik bir şekilde havada kaldı

İHA
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Giriş: 31.01.2022 08:44
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde sürücüsünün alkollü olan araç sokak arasında hareket halindeyken 2 otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle başka bir otomobilin üzerine dik bir şekilde asılı kaldı. Araç şoförü olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.30 sularında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşandı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan araç sürücüsü Emrah Y. yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil park halindeki iki araca çarptı.

DİK BİR ŞEKİLDE KALDI

Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki 34 DS 2208 plakalı ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda Emrah Y.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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