İrfan Kaya Ülger'den Türkiye-Azerbaycan değerlendirmesi: Türk dünyasında ortak iş birliği güçleniyor

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini ve İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısındaki açıklamaları değerlendirdi. Aliyev'in, Erdoğan'ın Şuşa'da bulunmasının dünyaya birlik mesajı verdiği yönündeki sözlerine dikkat çeken Ülger, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi arka planını ve Türk dünyasındaki iş birliğinin önemini anlattı.