Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında koğuşta “dolandırıcısın” kavgası

Aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan'ın arasında çıkan dolandırıcılık kavgası nedeniyle birbirlerine girdikleri öğrenildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında konu ile ilgili detayları anlattı. Almaçayır, “Aynı koğuşta kalıyorlar. Bahar Candan’ın aynı koğuşta bulunduğu Seçil Erzan’a dolandırıcı diye bağırmasıyla birlikte Seçil Erzan da sen de aynı suçtan yatıyorsun şeklinde karşılık vermesi üzerine Bahar Candan’ın da daha da yüksek bir ses tonuyla defalarca dolandırıcı diye bağırıp Seçil Erzan’a hitap etti. İkili arasında tartışmanın çıktığı belirtiliyor. Araya infaz koruma memurları giriyor. Seçil Erzan’ın şikayetiyle birlikte tutanağa işleniyor” ifadelerini kullandı.

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