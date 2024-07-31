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Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi

Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi

İHA
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Giriş: 31.07.2024 09:03
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.
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