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Ayşe Altuntaş'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Öldürüp domuz çukuruna gömmüş

İHA
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Giriş: 20.05.2021 10:05
Güncelleme:20.05.2021 10:05
ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir yıl boyunca aranan Ayşe Altuntaş’ı, sevgilisi Mehmet Taşdelen’in öldürüp domuzlar için açılan çukura gömdüğü ortaya çıktı. Taşdelen, ölen kadının 'köylülerin domuz için' kazdığı çukura düştüğünü, korkması sonucu bagajdaki kazmayı alarak cesedin üzerine toprakla kapattığını iddia etti.  Savcının mütalaasını verdiği dava ileri bir tarihe ertelendi.
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