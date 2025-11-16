Aynı otel aynı vaka… Aileyi böcek ilacı mı zehirledi?

İstanbul'da anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi teşhisiyle hayatını kaybetmesinin ardından aile ile aynı otelde kalan iki turist daha bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Polis otelde incelemede bulundu. İncelemenin ardından otelde konaklayan müşteriler ise tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi. Gözaltına alınanların sayısı ise 8'e çıktı.

