Aynı otel aynı vaka… Aileyi böcek ilacı mı zehirledi?
Aynı otel aynı vaka… Aileyi böcek ilacı mı zehirledi?

Aynı otel aynı vaka… Aileyi böcek ilacı mı zehirledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2025 09:15
İstanbul'da anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi teşhisiyle hayatını kaybetmesinin ardından aile ile aynı otelde kalan iki turist daha bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Polis otelde incelemede bulundu. İncelemenin ardından otelde konaklayan müşteriler ise tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi. Gözaltına alınanların sayısı ise 8'e çıktı.
