Aydın’da korkutan alevler: Yangın insan kaynaklı mı?

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda başlayıp rüzgârın etkisiyle hızla genişleyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. A Haber ekranlarına bağlanarak son durumu aktaran muhabirimiz Sefer Ayçe, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kasım ayında meydana gelen bu yangının büyük ihtimalle insan kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

