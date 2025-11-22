22 Kasım 2025, Cumartesi

Aydın'da korkutan alevler: Yangın insan kaynaklı mı?
Aydın’da korkutan alevler: Yangın insan kaynaklı mı?

Aydın’da korkutan alevler: Yangın insan kaynaklı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 18:29
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda başlayıp rüzgârın etkisiyle hızla genişleyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. A Haber ekranlarına bağlanarak son durumu aktaran muhabirimiz Sefer Ayçe, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kasım ayında meydana gelen bu yangının büyük ihtimalle insan kaynaklı olabileceğini dile getirdi.
