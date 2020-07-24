Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir? Ulaşım nasıl sağlanacak?

86 yıllık hasretin bittiği tarihi günde Türkiye'nin dört bir yanından büyük güne tanıklık etmek için vatandaşlar geliyor. Peki Ayasofya Camii'ne ulaşım nasıl sağlanacak? Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler? Otomobiller gelmek isteyen vatandaşlar ne yapmalı? Ücretsiz otopark nerede var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında aktardı.

86 yıllık hasretin bittiği tarihi günde Türkiye'nin dört bir yanından büyük güne tanıklık etmek için vatandaşlar geliyor. Peki Ayasofya Camii'ne ulaşım nasıl sağlanacak? Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler? Otomobiller gelmek isteyen vatandaşlar ne yapmalı? Ücretsiz otopark nerede var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında aktardı.