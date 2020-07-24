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Haberler Galeri İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:07
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İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu.

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İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

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İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

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İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı.