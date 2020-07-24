İlk namaza saatler kaldı! Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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