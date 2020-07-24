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86 yıllık hasret sona eriyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı! İşte Ayasofya Camii'nin cuma namazından önce son görüntüsü

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Giriş: 24.07.2020 09:23
Güncelleme:24.07.2020 09:32
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıllık hasretin biteceği tarihi günle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, Ayasofya'nın cuma namazından önce son görüntüsünü paylaşarak "Tarihi bir güne uyandık" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıllık hasretin biteceği tarihi günle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, Ayasofya'nın cuma namazından önce son görüntüsünü paylaşarak "Tarihi bir güne uyandık" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Mesafe Sabır Anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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