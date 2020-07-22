İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cuma ibadete açılacak olan Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Perşembe günü saat 20.00'dan Cuma günü saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıdaki gibidir.